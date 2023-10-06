Після удару рф по Грозі у лікарня у критичному стані перебувають 6 постраждалих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня в лікарнях всі поранені перебувають у критичному стані. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Всі вони ( поранені ред.) у досить критичному стані, оскільки поранення досить серйозні. Відповідні діагнози досить серйозні. Там була і відкрито- черепно мозкова травма і інші», - заявив Синєгубов.
Він зауважив, що епіцентр вибуху відбувся безпосередньо в центрі невеличкого кафе.
Через вибухову хвилю постраждали також близько 25 житлові будинки, що знаходилися поряд. Наразі на місці працюють і волонтери, і місцева влада, щоб усунути наслідки прильоту.
Доповнення
В селі Гроза, на Харківщині, ще ведуться роботи з усунення наслідків російської атаки. Є ймовірність, що в розібраних завалах ще можуть бути фрагменти тіл людей.
Раніше повідомили, що кількість жертв у Грозі на Харківщині зросла до 52.
На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза.