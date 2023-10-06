После удара рф по Грозе в больнице в критическом состоянии находятся 6 пострадавших - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Из-за ракетного удара российских войск по селу Гроза на Харьковщине 5 октября в больницах все раненые находятся в критическом состоянии. Об этом в эфире телемарафона в пятницу сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Все они ( раненые - ред.) в достаточно критическом состоянии, поскольку ранения достаточно серьезные. Соответствующие диагнозы достаточно серьезны. Там была и открытая-черепно мозговая травма и другие», - заявил Синегубов.
Он заметил, что эпицентр взрыва произошел прямо в центре небольшого кафе.
Из-за взрывной волны пострадали также около 25 жилых домов, находившихся рядом. Сейчас на месте работают и волонтеры, и местные власти, чтобы устранить последствия прилета.
Дополнение
В селе Гроза, на Харьковщине, еще ведутся работы по устранению последствий российской атаки. Есть вероятность, что в разобранных завалах еще могут быть фрагменты тел людей.
Ранее сообщалось, что число жертвв прозе Харьковской области увеличилось до 52.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза.