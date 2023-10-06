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В селі Гроза продовжують усувати наслідки удару рф. Є ймовірність, що в розібраних завалах ще є фрагменти тіл - ОВА

В селі Гроза продовжують усувати наслідки удару рф. Є ймовірність, що в розібраних завалах ще є фрагменти тіл - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В селі Гроза, на Харківщині, ще ведуться роботи з усунення наслідків російської атаки. Є ймовірність, що в розібраних завалах ще можуть бути фрагменти тіл людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

«Завали ми вже розібрали, тіла всі дістали. Зараз відбувається безпосередньо ідентифікація частин тіл. Ми будемо пересівати фактично залишки оскільки за нашою інформацією там ще могли бути люди. Оскільки «Іскандер» прилетів безпосередньо у будівлю і вибухова хвиля була досить серйозна, ми маємо переконатися, що абсолютно всі тіла дістані і фактично рештки тіл так само»,- зазначив Олег Синєгубов.

Деталі

Підрозділи ДСНС ще працюють на місці події. Вже розібрали завали, дістали з-під них тіла та зараз відбувається безпосередньо ідентифікація частин тіл. Проте залишки будівлі ще будуть перевірятися.

Щодо поранених, Синєгубов розповів, що всі вони в досить критичному стані серйозними пораненнями.

Епіцентр вибуху відбувся безпосередньо в центрі невеличкого кафе. Через вибухову хвилю постраждали також близько 25 житлові будинки, що знаходилися поряд. Наразі на місці працюють і волонтери, і місцева влада, щоб усунути наслідки прильоту.

Нагадаємо

В кафе у селі Гроза, яке обстріляли росіяни, проходив поминальний обід. В селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.

Раніше повідомили, що кількість жертв у Грозі на Харківщині зросла до 52.

На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза.

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