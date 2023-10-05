Є ймовірність того, що удар навів місцевий: Клименко про обстріл села на Харківщині

Цитата

На запитання, чи є підозри, що хтось із місцевих навів удар на магазин, кафе, Клименко відповів: «Удар ракети був точний. Це невелике достатньо приміщення, для того, щоб так точно в нього влучити. Тому є підозра у Служби безпеки та поліції, що дійсно ми можемо цей варіант також перевірити обов’язково».

Доповнення

Російські окупанти під час обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської влучили в магазин, де було багато людей.

В кафе у селі Гроза, яке обстріляли росіяни, проходив поминальний обід. В селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.