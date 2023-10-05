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Есть вероятность того, что удар привел местный: Клименко об обстреле села на Харьковщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Удар ракеты был точен, поэтому есть подозрение у Службы безопасности и полиции, что действительно местный житель мог навести удар по магазину в селе Гроза на Харьковщине. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, есть ли подозрения, что кто-то из местных привел удар на магазин, кафе, Клименко ответил: «Удар ракеты был точен. Это небольшое достаточно помещение, для того, чтобы так точно в него попасть. Поэтому есть подозрение у Службы безопасности и полиции, что действительно мы можем этот вариант также проверить обязательно».

Дополнение

Российские оккупанты во время обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской попали в магазин, где было много людей.

В кафе в селе Гроза, которое обстреляли россияне, проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и с каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.

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