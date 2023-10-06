В селе Гроза продолжают устранять последствия удара рф. Есть вероятность, что в разобранных завалах еще есть фрагменты тел - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В селе Гроза, на Харьковщине, еще ведутся работы по устранению последствий российской атаки. Есть вероятность, что в разобранных завалах еще могут быть фрагменты тел людей. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Завалы мы уже разобрали, тела все достали. Сейчас происходит непосредственно идентификация частей тел. Мы будем пересевать фактически остатки поскольку по нашей информации там еще могли быть люди. Поскольку «Искандер» прилетел непосредственно в здание и взрывная волна была достаточно серьезная, мы должны убедиться, что абсолютно все тела достаны и фактически остатки тел так же», - отметил Олег Синегубов.
Детали
Подразделения ГСЧС еще работают на месте происшествия. Уже разобрали завалы, достали из-под них тела и сейчас происходит непосредственно идентификация частей тел. Однако остатки здания еще будут проверяться.
Что касается раненых, Синегубов рассказал, что все они в достаточно критическом состоянии серьезными ранениями.
Эпицентр взрыва произошел прямо в центре небольшого кафе. Из-за взрывной волны пострадали также около 25 жилых домов, находившихся рядом. Сейчас на месте работают и волонтеры, и местные власти, чтобы устранить последствия прилета.
Напомним
В кафе в селе Гроза, которое обстреляли россияне, проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и из каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.
Ранее сообщалось, что число жертв в Грозе Харьковской области увеличилось до 52.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза.