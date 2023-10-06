В селе Гроза продолжают устранять последствия удара рф. Есть вероятность, что в разобранных завалах еще есть фрагменты тел - ОВА

КИЕВ. 6 октября. УНН. В селе Гроза, на Харьковщине, еще ведутся работы по устранению последствий российской атаки. Есть вероятность, что в разобранных завалах еще могут быть фрагменты тел людей. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.