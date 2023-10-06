Удар рф по Харкову: в поліції показали перші кадри після атаки

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України показало відео з бодікамер правоохоронців, які прибули на місце ракетної атаки росії на Харків сьогодні вранці, повідомляє УНН.

Цитата

«Харків. Відео з бодікамер патрульних, які одними з перших прибули на місце ворожого удару російських терористів по місту» - підписало відео МВС у Telegram.

Доповнення

Внаслідок ракетного удару рф вранці по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик і жінка 67 років.

Кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків зросла до 30 людей. 

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