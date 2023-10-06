Удар рф по Харькову: в полиции показали первые кадры после атаки.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Министерство внутренних дел Украины показало видео с бодикамер правоохранителей, прибывших на место ракетной атаки россии на Харьков сегодня утром, сообщает УНН.
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«Харьков. Видео с бодикамер патрульных, которые одними из первых прибыли на место вражеского удара российских террористов по городу» - подписало видео МВД в Telegram.
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В результате ракетного удара рф утром по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет.
Число раненых в результате утренней ракетной атаки на Харьков возросло до 30 человек.
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