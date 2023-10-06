Ракетний удар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 30
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків зросла до 30 людей, двоє загинули. Більшість поранених у стані середньої важкості. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Поранено загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній. Також є кілька “легких” пацієнтів. Їм надали допомогу на місці», - написав Синєгубов у Telegram
Переважно у травмованих людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес.
Доповнення
Внаслідок ракетного удару рф вранці по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик і жінка 67 років.