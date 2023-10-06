Ракетный удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 30
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Число раненых в результате утренней ракетной атаки на Харьков возросло до 30 человек, двое погибли. Большинство раненых в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Ранены в общей сложности 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее. Также есть несколько “легких” пациентов. Им оказали помощь на месте», - написал Синегубов в Telegram
Преимущественно у травмированных людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших-острая реакция на стресс.
Дополнение
В результате ракетного удара рф утром по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет.