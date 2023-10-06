Ракетний удар рф по Харкову: знайшли ще одне тіло - бабусі загиблого хлопчика

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“Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає. Знайшли ще одне тіло — загибла жінка, 1955 року народження”, — написав Терехов у Telegram.

За його словами, поранених через атаку рф на Харків вже 26, 12 з них госпіталізовані.

Доповнення

За даними голови МВС України Ігоря Клименко, рятувальники знайшли під завалами тіло бабусі загиблої дитини.

“Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жертви російської атаки в Харкові. Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини”, — написав він у у Telegram.

За його словами, станом на зараз зафіксовано 2 загиблих та 28 поранених.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що роботи з розбору завалів тривають.

Нагадаємо

росіяни під ранок вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.