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Ракетний удар рф по Харкову: знайшли ще одне тіло - бабусі загиблого хлопчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Харкові збільшилась кількість жертв ранкової атаки росії. Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жертви російського удару, повідомив мер Ігор Терехов та голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

“Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає. Знайшли ще одне тіло — загибла жінка, 1955 року народження”, — написав Терехов у Telegram.

За його словами, поранених через атаку рф на Харків вже 26, 12 з них госпіталізовані.

Доповнення

За даними голови МВС України Ігоря Клименко, рятувальники знайшли під завалами тіло бабусі загиблої дитини.

“Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жертви російської атаки в Харкові. Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини”, — написав він у у Telegram.

За його словами, станом на зараз зафіксовано 2 загиблих та 28 поранених.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що роботи з розбору завалів тривають.

Нагадаємо

росіяни під ранок вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.

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