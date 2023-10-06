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29 березня, 17:57 • 202538 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 260626 перегляди

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28 березня, 18:00 • 182644 перегляди

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Троє людей поранені внаслідок атаки ворога на Харків, є влучання – голова ОВА

Троє людей поранені внаслідок атаки ворога на Харків, є влучання – голова ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Троє людей отримали поранення внаслідок ворожого удару по Харкову, їхній стан легкий. Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється.

Олег Синєгубов закликав харків’ян до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл ворогом центру Харкова та гучні вибухи у місті.

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