Троє людей поранені внаслідок атаки ворога на Харків, є влучання – голова ОВА

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Зазначається, що екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється.

Олег Синєгубов закликав харків’ян до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл ворогом центру Харкова та гучні вибухи у місті.