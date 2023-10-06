росіяни вдарили по центру Харкова – міський голова

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"Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста", - написав Терехов о 6.46 ранку.

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Відомо, що обстріл харкова росіяни почали під ранок 6 жовтня.

Станом на тепер повітярна тривога оголошена у Харківській області. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням.

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