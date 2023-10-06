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Актуальне
росіяни вдарили по центру Харкова – міський голова

росіяни вдарили по центру Харкова – міський голова

Київ • УНН

 • 917960 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Війська росії завдали удару по центру Харкова, у місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив міський голова Терехов, передає УНН.

Цитата 

"Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста", - написав Терехов о 6.46 ранку.

Деталі 

Відомо, що обстріл харкова росіяни почали під ранок 6 жовтня. 

Станом на тепер повітярна тривога оголошена у Харківській області. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням

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