росіяни вдарили по центру Харкова – міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Війська росії завдали удару по центру Харкова, у місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив міський голова Терехов, передає УНН.
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"Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста", - написав Терехов о 6.46 ранку.
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Відомо, що обстріл харкова росіяни почали під ранок 6 жовтня.
Станом на тепер повітярна тривога оголошена у Харківській області. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням.
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