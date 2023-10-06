россияне ударили по центру Харькова – городской голова
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Войска России нанесли удар по центру Харькова, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил городской голова Терехов, передает УНН.
Цитата
"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", - написал Терехов в 6.46 утра.
Детали
Известно, что обстрел Харькова россияне начали под утро 6 октября.
На сегодняшний момент воздушная тревога объявлена в Харьковской области. Актуальную карту тревог можно просмотреть по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: "У нас будет больше ППО перед зимой и больше артиллерии и дальнобойного оружия для наших воинов"