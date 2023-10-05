Зеленский: "У нас будет больше ППО перед зимой и больше артиллерии и дальнобойного оружия для наших воинов"

ukru
Эксклюзив
06:36 • 52740 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 101108 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 129280 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 163193 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 128833 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 122569 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 159514 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116508 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122981 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130630 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 69311 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 56079 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 108703 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 55556 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 101844 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 129281 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 163194 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 118341 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 125340 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 159515 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 27588 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 145449 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152954 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157297 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155283 просмотра
Актуальное
Зеленский: "У нас будет больше ППО перед зимой и больше артиллерии и дальнобойного оружия для наших воинов"

Зеленский: "У нас будет больше ППО перед зимой и больше артиллерии и дальнобойного оружия для наших воинов"

Киев • УНН

 • 569312 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с Испанией, Италией, Францией, Германией и Британией о поставках Украине новых систем ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия, передает УНН.

Цитата

«У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия,Франция, Германия ,Британия – спасибо. Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости», — сказал Зеленский.

Детали

Президент также заявил назвал удар россиян по селу Гроза на Харьковщине жестокой геноцидной войной.

«Сегодня российские террористы нанесли удар, который даже зверским не назовешь. Потому что это будет оскорблением для зверей. Сознательный ракетный удар по селу на Харьковщине, по обычному продуктовому магазину и кафе. Российские военные не могли не знать, куда бьют. И это не был удар вслепую. Люди собрались там на поминальный обед. Христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним. Кто. Только абсолютное зло. Более 50 человек погибли. Среди них ребенок, мальчик, 6 годиков было. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Раненым оказывается необходимая помощь. И я благодарен каждому, кто помогает. В этом селе, по которому русские ударили, было всего до этой войны 500 жителей. А сейчас – за время войны – люди выезжали, это Купьянский район, одно из тех направлений, где особенно жестко на фронте… и по состоянию на сегодня в селе было чуть более 300 человек. Более 50 убитых на 300 жителей. Это жестокая геноцидная агрессия России. Не существует слов, которые способны остановить такое зло», — подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ также: рф ищет возможности заморозить войну: Зеленский рассказал, когда Россия может восстановиться и на какие страны напасть

Он выразил уверенность, что российское зло должно быть наказано.

«Существует ПВО. Есть артиллерия. Есть наши ракеты. Есть бронетехника. Есть наши мощные воины, которые отбивают русские штурмы и сами наступают. Есть наши спецслужбы. Есть наша украинская разведка. Есть санкции мира. Санкции против России за террор. Есть международная юстиция, в частности Международный уголовный суд, который способен защитить справедливость. Российский террор должен проиграть. И миру есть чем это обеспечить», — добавил президент .

Он отметил, что сейчас главное – это единство и верить в свободу и защищать жизнь.

«Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе.», — добавил глава государства.

Он поблагодарил лидеров стран-партнеров и добавил, что «единство – это ответ. Мы сделаем все, чтобы ее сохранить».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы