Три человека ранены в результате атаки врага на Харьков, есть попадание - глава ОВА
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Три человека получили ранения в результате вражеского удара по Харькову, их состояние легкое. Предварительно есть информация о попадании в Киевском и Основ’Янском районах Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Отмечается, что экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий. Информация уточняется.
Олег Синегубов призвал харьковчан до завершения воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Ранее мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле врагом центра Харькова и громких взрывах в городе.