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Три человека ранены в результате атаки врага на Харьков, есть попадание - глава ОВА

Киев • УНН

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Киев. 6 октября. УНН. Три человека получили ранения в результате вражеского удара по Харькову, их состояние легкое. Предварительно есть информация о попадании в Киевском и Основ’Янском районах Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий. Информация уточняется.

Олег Синегубов призвал харьковчан до завершения воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле врагом центра Харькова и громких взрывах в городе.

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