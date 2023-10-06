Ракетный удар рф по Харькову: нашли еще одно тело - бабушки погибшего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Харькове увеличилось число жертв утренней атаки россии. Спасатели нашли под завалами тело еще одной жертвы российского удара, сообщил мэр Игорь Терехов и глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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“Число жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет. Нашли еще одно тело — погибшая женщина, 1955 года рождения”, — написал Терехов в Telegram.
По его словам, раненых из-за атаки рф на Харьков уже 26, 12 из них госпитализированы.
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По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, спасатели нашли под завалами тело бабушки погибшего ребенка.
“Спасатели нашли под завалами тело еще одной жертвы российской атаки в Харькове. Это бабушка умершего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка”, — написал он в В Telegram.
По его словам, по состоянию на сейчас зафиксировано 2 погибших и 28 раненых.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что работы по разбору завалов продолжаются.
Напомним
россияне под утро ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.