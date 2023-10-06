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Ракетный удар рф по Харькову: нашли еще одно тело - бабушки погибшего мальчика

Ракетный удар рф по Харькову: нашли еще одно тело - бабушки погибшего мальчика

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В Харькове увеличилось число жертв утренней атаки россии. Спасатели нашли под завалами тело еще одной жертвы российского удара, сообщил мэр Игорь Терехов и глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

“Число жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет. Нашли еще одно тело — погибшая женщина, 1955 года рождения”, — написал Терехов в Telegram.

По его словам, раненых из-за атаки рф на Харьков уже 26, 12 из них госпитализированы.

Дополнение

По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, спасатели нашли под завалами тело бабушки погибшего ребенка.

“Спасатели нашли под завалами тело еще одной жертвы российской атаки в Харькове. Это бабушка умершего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка”, — написал он в В Telegram.

По его словам, по состоянию на сейчас зафиксировано 2 погибших и 28 раненых.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним

россияне под утро ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

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