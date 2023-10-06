Харківщина: у селі Гроза завершили пошук фрагментів тіл загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У селі Гроза, в яке напередодні прилетіла російська ракета по поминальному кафе, завершили пошук фрагментів тіл загиблих. Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.
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“Перебрали кожну цеглинку та вилучили всі рештки тіл і документи в с. Гроза. Разом з ДСНС закінчили роботу на місці влучання в Грозі”, — повідомив Болвінов.
Деталі
Шукати загиблих під завалами разом з правоохоронцями та рятувальниками допомагали й три спеціально навчені службові собаки.
За даним поліцейських через ракетну атаку росіян по поминальному кафе у Грозі, шість людей зазнали поранення та п’ятдесят одна загинула.
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Однак, цифра може змінитись, бо ще четверо мешканців Грози зникли безвісти, зокрема й двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого Іскандера, правоохоронці зможуть стверджувати лише після закінчення ДНК-аналізів вилучених з під завалів рештків тіл.
Вчора правоохоронці вже відправили на експертизу одинадцять фрагментів тіл, в тому числі дрібних. Вилучені сьогодні рештки людських останків також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій.
Нагадаємо
Ворожа ракета прилетіла у кафе в Грозі напередодні, 5 жовтня. Там саме проходив поминальний обід. У селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.
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Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.
Через кривавий удар російської армії по селу Гроза на Харківщині оголосили триденну жалобу.