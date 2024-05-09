ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

Палестинская боевая группировка ХАМАС заявила в среду, что не желает идти на дополнительные уступки Израилю в переговорах по прекращению огня в Газе, хотя в Каире все еще продолжаются переговоры, направленные на приостановление семимесячного наступления Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Израиль продолжил танковые и воздушные удары по городу Рафах на юге сектора Газа в среду и угрожал масштабным штурмом. Его силы во вторник вошли через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом, перекрыв жизненно важный путь помощи и единственный выход для эвакуации раненых пациентов.

Иззат Эль-Решик, член политического офиса ХАМАС в Катаре, заявил в своем заявлении вечером в среду, что группа не выходит за рамки предложения о прекращении огня, которое она приняла в понедельник, которое также предусматривает освобождение некоторых израильских заложников в Газе и палестинских женщин и детей, задержанных в Израиле.

Израиль несерьезно настроен на достижение соглашения, и он использует переговоры как прикрытие, чтобы вторгнуться в Рафах и занять контрольно-пропускной пункт сказал Решик.

От Израиля не было никаких комментариев, которые в понедельник объявили, что предложение трех этапов, одобренное ХАМАСом, является неприемлемым, поскольку условия были разбавлены.

Контекст

Со вторника в Каире встречаются делегации ХАМАС, Израиля, США, Египта и Катара. Ссылаясь на высокопоставленный источник, египетское государственное телевидение Al Qahera TV сообщило, что переговоры в Каире продолжались в течение среды и до ночи.

В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон