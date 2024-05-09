ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  109967 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  112029 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  122079 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  117385 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166727 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150044 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149404 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  268976 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  110016 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120783 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Публикации

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7 мая 2024, 11:15  •  229195 просмотра
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  268976 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  531240 просмотра

ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

ХАМАС отказывается идти на дальнейшие компромиссы по условиям прекращения огня с Израилем, несмотря на продолжающиеся переговоры в Каире, направленные на прекращение наступления Израиля в Газе.

Война •   •  21000 просмотра
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

Одна женщина получила ранения во время вражеского авиаудара по Запорожскому району, где оккупанты совершили 360 обстрелов, попав из различных видов оружия в 10 населенных пунктов.

Общество •   •  18392 просмотра
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

Южная Корея планирует создать новое министерство для решения проблемы рекордно низкого уровня рождаемости в стране - 0,72 ребенка на женщину в 2023 году, что намного ниже 2,1, необходимого для поддержания численности населения.

Общество •   •  19109 просмотра
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

Воздушные Силы уничтожили 17 из 20 БПЛА

У ніч на 9 травня українські ВПС збили 17 із 20 російських безпілотників "Шахед", які атакували Одеську область з окупованого Криму.

Война •   •  16386 просмотра
Воздушные Силы уничтожили 17 из 20 БПЛА

9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

Сегодня, девятого мая, Украина со всеми государствами Европейского Союза отмечает День Европы. Событие было основано в 1985 году во время заседания Европейского совета в Милане.

УНН Lite •   •  30829 просмотра
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу

Атака беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае России вблизи Анапы вызвала пожар, повредив несколько резервуаров, хотя о пострадавших не сообщалось.

Война •   •  18810 просмотра
В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу

США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters

США рассматривают возможность ограничения экспорта запатентованных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для кибератак или разработки биологического оружия.

политика •   •  18225 просмотра
США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters

На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва

24-летний мужчина погиб от взрыва гранаты на улице в Бориславе Львовской области.

Общество •   •  18556 просмотра
На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва

Amazon заходит на европейский рынок 5G

Telefonica Germany переведет один миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services, что ознаменует выход Amazon на мировой телекоммуникационный рынок.

Экономика •   •  16631 просмотра
Amazon заходит на европейский рынок 5G

В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу

Украинские беспилотники атаковали и вызвали пожар на нефтебазе в российском селе Юрьевка вблизи Анапы.

Война •   •  13443 просмотра
В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу