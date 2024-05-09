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ХАМАС заявляє, що не піде на подальші компроміси щодо припинення вогню

ХАМАС заявляє, що не піде на подальші компроміси щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 119516 перегляди

ХАМАС відмовляється йти на подальші компроміси щодо умов припинення вогню з Ізраїлем, незважаючи на триваючі переговори в Каїрі, спрямовані на припинення наступу Ізраїлю в Газі.

Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило в середу, що не бажає йти на додаткові поступки Ізраїлю в переговорах щодо припинення вогню в Газі, хоча в Каїрі все ще тривають переговори, спрямовані на призупинення семимісячного наступу Ізраїлю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Ізраїль продовжив танкові та повітряні удари по місту Рафах на півдні сектора Газа в середу та погрожував масштабним штурмом . Його сили у вівторок увійшли через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом, перекривши життєво важливий шлях допомоги та єдиний вихід для евакуації поранених пацієнтів.

Іззат Ель-Решик, член політичного офісу ХАМАС у Катарі, заявив у своїй заяві ввечері в середу, що група не виходить за межі пропозиції щодо припинення вогню, яку вона прийняла в понеділок, яка також передбачає звільнення деяких ізраїльських заручників у Газі та Палестинські жінки та діти затримані в Ізраїлі.

Ізраїль несерйозно налаштований на досягнення угоди, і він використовує переговори як прикриття, щоб вторгнутися в Рафах і зайняти контрольно-пропускний пункт

 сказав Решик.

Від Ізраїлю не було жодних коментарів, які в понеділок оголосили, що пропозиція трьох етапів, схвалена ХАМАСом, є неприйнятною , оскільки умови були розбавлені.

Контекст

З вівторка в Каїрі зустрічаються делегації ХАМАС, Ізраїлю, США, Єгипту та Катару. Посилаючись на високопоставлене джерело, єгипетське державне телебачення Al Qahera TV повідомило, що переговори в Каїрі тривали впродовж середи й до ночі.

У Каїрі відновилися переговори про перемир'я в Газі за участі всіх сторін08.05.24, 13:07 • 13877 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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