Каждый четвертый посетитель Грузии в 2024 году оказался гражданином рф
Киев • УНН
В 2024 году Грузию посетило более 1,8 млн россиян, что составляет 25% от всех иностранных визитов. Большинство посетителей - мужчины 31-45 лет, при этом разница между въездами и выездами россиян минимальна.
Каждый четвертый иностранец, который въехал в Грузию в 2024 году, был гражданином России. Это следует из статистики пересечения государственных границ на сайте МВД Грузии, передает УНН.
Детали
Число въездов граждан рф составило 1882981. Эта цифра включает туристов, транзитных пассажиров, дальнобойщиков и другие категории. В статистике учитываются именно въезды, а не количество уникальных людей.
За тот же период из Грузии выехали 1885238 россиян. Небольшая разница между въездами и выездами свидетельствует о том, что поток долгосрочных переселенцев из россии, начавшийся на фоне войны в Украине, практически сошел на нет.
Для сравнения, в 2023 году въездов граждан россии было 1856237, а выездов - 1887223.
Как пишет Новости Грузия, россия уже много лет сохраняет лидерство по количеству иностранных посетителей Грузии. В 2024 году поток россиян установил новый рекорд.
Всего за прошлый год иностранные граждане въехали в Грузию 7423435 раз. Из них лишь около 16% (1178347) - въезды с целью транзита. До 52% прибывших иностранцев (3 884 346 человек) остались в стране на сутки и более.
Топ-10 стран по количеству въездов:
россия - 1882981;
Турция - 1489285;
Армения - 1229283;
Евросоюз - 466276;
Израиль - 361 010;
Азербайджан - 266175;
Казахстан - 209238;
беларусь - 180 284;
Индия - 174264.
Из материалов МВД Грузии известно, что наибольшая доля в целом прибывших иностранцев приходится на мужчин в возрасте 31-45 лет. Их въехало более 1,7 млн.