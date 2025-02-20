Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

Кожен четвертий іноземець, який в'їхав до Грузії 2024 року, був громадянином росії. Це випливає із статистики перетину державних кордонів на сайті МВС Грузії, передає УНН.

Деталі

Число в'їздів громадян рф склало 1882981. Ця цифра включає туристів, транзитних пасажирів, далекобійників та інші категорії. У статистиці враховуються саме в'їзди, а не кількість унікальних людей.

За той же період із Грузії виїхали 1885238 росіян. Невелика різниця між в'їздами і виїздами свідчить про те, що потік довгострокових переселенців із Росії, що почався на тлі війни в Україні, практично зійшов нанівець.

Для порівняння, у 2023 році в'їздів громадян росії було 1856237, а виїздів – 1887223.

Як пише Новини Грузія, росія вже багато років зберігає лідерство за кількістю іноземних відвідувачів Грузії. 2024 року потік росіян встановив новий рекорд.

Загалом за минулий рік іноземні громадяни в'їхали до Грузії 7423435 разів. З них лише близько 16% (1178347) - в'їзди з метою транзиту. До 52% іноземців (3 884 346 осіб), що прибули, залишилися в країні на добу і більше.

Топ-10 країн за кількістю в'їздів:

росія - 1882981;

Туреччина – 1489285;

Вірменія - 1229283;

Євросоюз – 466276;

Ізраїль - 361 010;

Азербайджан - 266175;

Казахстан - 209238;

білорусь – 180 284;

Індія – 174264.

З матеріалів МВС Грузії відомо, що найбільша частка загалом прибулих іноземців припадає на чоловіків віком 31-45 років. Їх в'їхало понад 1,7 млн.