Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

ukenru
15 березня, 19:03 • 119788 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179806 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145069 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136962 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116364 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107405 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102808 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139995 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133808 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128010 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 26083 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 27285 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 37298 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 24624 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 25998 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139992 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139002 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273177 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302066 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237963 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4281 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53505 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110907 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133807 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116275 перегляди
Актуальне
Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

Київ • УНН

 • 50816 перегляди

У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.

Кожен четвертий іноземець, який в'їхав до Грузії 2024 року, був громадянином росії. Це випливає із статистики перетину державних кордонів на сайті МВС Грузії, передає УНН.

Деталі

Число в'їздів громадян рф склало 1882981. Ця цифра включає туристів, транзитних пасажирів, далекобійників та інші категорії. У статистиці враховуються саме в'їзди, а не кількість унікальних людей.

За той же період із Грузії виїхали 1885238 росіян. Невелика різниця між в'їздами і виїздами свідчить про те, що потік довгострокових переселенців із Росії, що почався на тлі війни в Україні, практично зійшов нанівець.

Для порівняння, у 2023 році в'їздів громадян росії було 1856237, а виїздів – 1887223.

Як пише Новини Грузія, росія вже багато років зберігає лідерство за кількістю іноземних відвідувачів Грузії. 2024 року потік росіян встановив новий рекорд.

Загалом за минулий рік іноземні громадяни в'їхали до Грузії 7423435 разів. З них лише близько 16% (1178347) - в'їзди з метою транзиту. До 52% іноземців (3 884 346 осіб), що прибули, залишилися в країні на добу і більше.

Топ-10 країн за кількістю в'їздів:

росія - 1882981;

Туреччина – 1489285;

Вірменія - 1229283;

Євросоюз – 466276;

Ізраїль - 361 010;

Азербайджан - 266175;

Казахстан - 209238;

білорусь – 180 284;

Індія – 174264.

З матеріалів МВС Грузії відомо, що найбільша частка загалом прибулих іноземців припадає на чоловіків віком 31-45 років. Їх в'їхало понад 1,7 млн.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
izrailІзраїль
indiiaІндія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
virmeniiaВірменія
azerbaidzhanАзербайджан
turechchynaТуреччина
ukrainaУкраїна
kazakhstanКазахстан
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами