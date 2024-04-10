Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"
Киев • УНН
Через несколько недель россия будет превосходить Украину в артиллерии в соотношении 10 к 1, говорится в заявлении командующего Вооруженными силами США в Европе Кристофера Каволи к Конгрессу, в котором он призвал срочно выделить средства на помощь Украине.
Командующий силами США в Европе Кристофер Каволи выступил в Конгрессе и призвал американских законодателей срочно одобрить финансирование помощи Украине. Среди основных аргументов генерала, его утверждение о том, что через несколько недель рф будет преобладать Украину в артиллерии 10 к 1. Об этом пишет УНН, со ссылкой на заявление Каволи.
Серьезность этого момента невозможно переоценить.
Детали
Каволи заявил Конгрессу в среду, что Украина потеряет артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны "довольно быстро" без поддержки США, оставляя их уязвимыми к частичному или полному поражению.
Аргументируя дефицитность артснарядов, генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием, заявил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый один, выпущенный украинскими силами, а значит пропорциональное расхождение может вырасти в ближайшие недели 1:10.
Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает. Итак, ставки очень высоки. В этом году они действительно зависят от нас, господин Председатель. И без нашей поддержки они не смогут победить.
Спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон отказывается назначать голосование за законопроект, который предусматривал дополнительные 60 миллиардов долларов для военной помощи Украине. Однако Белый дом пытается найти способы направить помощь Киеву.
Некоторые законодатели выразили растущее разочарование в связи с отсутствием прогресса в финансировании Украины, которое уже принял Сенат.
Во время слушаний представитель Демократической партии США Элисса Слоткин от Мичигана заявила, что Джонсон должен надеть свои "большие штаны" и сделать трудный выбор, даже рискуя потерять работу.
"Вот что такое лидерство", - сказал Слоткин.
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Дополнительно
Администрация президента Джо Байдена выразила обеспокоенность нехваткой финансирования для Украины. В прошлом месяце министр обороны Ллойд Остин предупредил, что выживание Украины под угрозой, и пытался убедить союзников в приверженности США Киеву.
Официальные лица говорят, что нехватка доступного финансирования уже влияет на места в Украине, где российские войска продвигаются, а украинские силы вынуждены управлять ограниченными ресурсами. Они также убеждены, что европейской поддержки Украине будет недостаточно.
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Во вторник администрация Байдена объявила, что передала Украине тысячи единиц пехотного оружия и более 500 000 боеприпасов, которые были изъяты более года назад из иранской партии для сил хуситов в Йемене.
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