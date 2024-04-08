Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  112761 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203722 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192075 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182323 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152668 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110032 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127678 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118972 просмотра

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2 апреля 2024, 04:45  •  419904 просмотра

Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка

Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопкового линта угрожает расширению производства боеприпасов, необходимых для пополнения запасов и поддержки Украины в войне против россии.

Новости Мира •   •  1599 просмотра
Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка

Туск прокомментировал неудачу его партии на местных выборах в Польше

Партия Туска "Гражданская платформа" уступила оппозиции на местных выборах в сельских и восточных регионах Польши. Однако "Гражданская платформа" одержала ключевые победы в таких крупных городах, как Варшава и Гданьск.

Новости Мира •   •  1863 просмотра
Туск прокомментировал неудачу его партии на местных выборах в Польше

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

По сообщениям СМИ, в Сумах, Украина, прогремели взрывы.

Война •   •  5339 просмотра
В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

В Центре противодействия дезинформации заявили, что россия усиливает провокации и дезинформацию, чтобы безосновательно обвинить Украину в терроризме, в частности, фабрикует заявления об ударах беспилотников по Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  8802 просмотра
В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области

По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в Сумской области был осуществлен запуск вражеских управляемых авиабомб.

Война •   •  8075 просмотра
Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области

На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина

В Харьковской области сегодня зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах. В первом случае пострадала только техника, во втором случае мужчина травмировался наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток".

Война •   •  8882 просмотра
На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина

Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, повредив частные домохозяйства и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Война •   •  9786 просмотра
Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА

Российская армия нанесла удар по промышленному объекту в Запорожье, в результате чего ранения получили 6 человек.

Война •   •  10306 просмотра
рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА

Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки вручения повестки журналисту "Слідство. інфо" за его расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины.

Криминал и ЧП •   •  8208 просмотра
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство

Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50

У россиян осталось около 7 самолетов А-50, которые они сейчас модернизируют, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  8923 просмотра
Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50