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Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка
Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопкового линта угрожает расширению производства боеприпасов, необходимых для пополнения запасов и поддержки Украины в войне против россии.
Туск прокомментировал неудачу его партии на местных выборах в Польше
Партия Туска "Гражданская платформа" уступила оппозиции на местных выборах в сельских и восточных регионах Польши. Однако "Гражданская платформа" одержала ключевые победы в таких крупных городах, как Варшава и Гданьск.
В Сумах прогремели взрывы - СМИ
По сообщениям СМИ, в Сумах, Украина, прогремели взрывы.
В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме
В Центре противодействия дезинформации заявили, что россия усиливает провокации и дезинформацию, чтобы безосновательно обвинить Украину в терроризме, в частности, фабрикует заявления об ударах беспилотников по Запорожской атомной электростанции.
Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области
По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в Сумской области был осуществлен запуск вражеских управляемых авиабомб.
На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина
В Харьковской области сегодня зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах. В первом случае пострадала только техника, во втором случае мужчина травмировался наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток".
Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия
Российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, повредив частные домохозяйства и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.
рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА
Российская армия нанесла удар по промышленному объекту в Запорожье, в результате чего ранения получили 6 человек.
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки вручения повестки журналисту "Слідство. інфо" за его расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины.
Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50
У россиян осталось около 7 самолетов А-50, которые они сейчас модернизируют, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.