Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка

Зависимость от китайского хлопка угрожает расширению производства боеприпасов, которые необходимы для пополнения европейских запасов и поддержки Украины в войне с россией. Это отмечают Европейские оборонные подрядчики, передает УНН со ссылкой на The Financial Times.

Издание напоминает, что страны Европы не могут быстро увеличить производство боеприпасов, поскольку не хватает базовых материалов для снарядов. Речь идет не только о порохе и взрывчатке, а также и о компонентах для их производства. Основной ингредиент для производства нитроцеллюлозы, которая используется при производстве пороха и артснарядов, - хлопковый линт.

Шведская Saab и немецкая Rheinmetal, а вместе с ними и остальные европейские производители вооружений опасаются чрезмерной зависимости от хлопкового линта из Китая. Financial Times отмечает, что по состоянию на 2022 год, на КНР пришлось 49,3% мирового экспорта линта.

Европа получает из Китая "более 70%" линта для изготовления нитроцеллюлозного пороха, приводит издание слова главы Rheinmetall Армина Паппергера.

"Существует риск (того, что Китай может отказать в предоставлении линта по геополитическим причинам). И именно поэтому мы покупаем его в максимальных объемах для пополнения запасов", - отметил Паппергер.

Другой представитель отрасли добавляет, что существует огромный дефицит нитроцеллюлозы, что вызывает трудности в других отраслях промышленности.

О рисках из-за зависимости от Китая говорят и в Saab.

".... может представлять повышенный риск в будущем, когда мы и промышленность будем наращивать мощности и производство в Европе", - добавили в компании.

И хоть сейчас сейчас проблем с поставками нет, в Saab предполагают, что в долгосрочной перспективе оружейникам, вероятно, придется рассмотреть альтернативные способы производства критически важных материалов.

Добавим

Спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 мм резко вырос на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечает Financial Times. Евросоюз намерен увеличить производство таких снарядов до 1,4 миллиона в год, чтобы пополнить запасы стран-членов, которые присылали боеприпасы Украине. Среди прочего, в ЕС создали фонд на два миллиарда евро для развития европейского оружейного производства.