Карьерный взлет в МХП: история человека, который рос вместе с компанией

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 834 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 2792 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 23056 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 18548 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 25285 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 36421 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31973 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34128 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32039 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33861 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
79%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 16359 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 19850 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 12109 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 5494 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 6522 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 23056 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14522 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 51638 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 47089 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 46654 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Донецкая область
Село
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 5602 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 21800 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 58336 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 64464 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74581 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
YouTube
Time (журнал)

Карьерный взлет в МХП: история человека, который рос вместе с компанией

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Виталий Загородний прошел путь от торгового представителя до руководителя отдела продаж в МХП за десять лет, запустив "Мясомаркеты" в Одесской области и реализовав проект Food Art Summit. Его карьера демонстрирует успешный рост в компании, которая фокусируется на развитии бизнеса партнеров.

Карьерный взлет в МХП: история человека, который рос вместе с компанией

Виталий Загородний начал свой путь в МХП с должности торгового представителя в одесском филиале, работая во франчайзинговом канале сбыта. За десять лет он прошел полный карьерный цикл — от стартовой позиции до руководителя отдела продаж в этом же направлении, сумев реализовать собственные амбиции и профессиональный потенциал.

Среди ключевых достижений Виталия — запуск проекта "Мясомаркетов" в Одесской области и воплощение совместных бизнес-планов с торговыми сетями в рамках проекта Food Art Summit, направленного на стратегическое партнерство и совместный рост бизнесов МХП и ритейла.

Каким был его путь? Что мотивирует продолжать развиваться в сфере продаж? И какие ценности философии CBD (Customer Business Development) стали определяющими для профессионального становления — читайте в материале УНН.

Первые шаги в компании

До прихода в МХП Виталий работал в крупной международной компании, однако чувствовал, что не может реализовать свой потенциал и карьерные амбиции. Он стремился к стабильности, прозрачной системе работы, "белой" заработной плате и четким возможностям для профессионального роста. Именно тогда знакомый, который уже несколько лет работал в МХП, посоветовал ему обратить внимание на компанию.

Ожидания оправдались: демонстрируя высокие результаты, Виталий уже через полгода после старта в роли торгового представителя получил повышение до должности специалиста по сбыту.

Потом была позиция специалиста по работе с сетями, а после этого — менеджера по работе с розничной торговлей. То есть я работал в разных каналах сбыта компании, что значительно расширило мой опыт и управленческую перспективу. Этот опыт дал мне глубокое понимание процессов и клиентских потребностей

- рассказывает он.

Новое направление, новая роль, новый опыт

После этого Виталия перевели на позицию менеджера по франчайзингу — горизонтальное перемещение, которое фактически стало для него новым этапом развития. В МХП франчайзинг является одним из ключевых каналов сбыта, где особенно важно не просто продавать продукцию, а строить долгосрочные, партнерские взаимоотношения и помогать партнерам расти финансово. Именно в этой роли он присоединился к открытию первых "Мясомаркетов" в Одесской области.

Этот опыт оказался настолько ценным, что уже через восемь месяцев работы на должности регионального менеджера по франчайзингу Виталию предложили перейти в Киев и возглавить развитие сети "Мясомаркетов". В новой роли он работал фактически по всей Украине: вместе с партнерами формировал планы открытия новых торговых точек и стратегии развития сети.

"Это проект, которым я горжусь, ведь развитие сети "Мясомаркет" с 2021 года стало важным шагом в создании нового формата розничной торговли и показало высокие темпы роста.

Помню этот бешеный темп, когда всего за месяц мы открыли 30 торговых точек. Я очень рад, что был вовлечен в этот интересный и динамичный процесс. Этот опыт научил меня быстро принимать решения, эффективно работать с командами и планировать масштабные проекты", - вспоминает Виталий.

Опыт стратегического партнерства с сетями

В МХП отсутствует традиционная модель отдела продаж. Вместо этого с партнерами работает дирекция CBD (Customer Business Development) - команда, которая фокусируется не на простой продаже продукции, а на развитии бизнеса партнеров и совместном росте. Такой подход заменяет стандартные транзакционные отношения формата "купить-продать" на модель долгосрочного сотрудничества.

Одним из практических воплощений этой философии является проект Food Art Summit, ориентированный на стратегическое партнерство с торговыми сетями. В рамках этого проекта компания работает с ритейлерами над развитием их бизнеса: от планирования и оптимизации процессов - до совместного формирования стратегий, позволяющих партнерам расти вместе с МХП.

"Я был непосредственно вовлечен в этот проект и проводил стратегические сессии с партнерами. В рамках Food Art Summit мы разрабатываем индивидуальные решения для каждого партнера: синхронизируем стратегии, выявляем потребности, делимся трендами, оптимизируем внутренние процессы, планируем активности и размещение продукции в сети, чтобы помочь партнерам повышать прибыль. Это совместное развитие и рост для обеих сторон.

Перед своей текущей должностью я еще работал на позиции менеджера по интеграции новых бизнесов. Это уникальная роль, особенно в текущих условиях, потому что МХП является одной из немногих компаний в стране, которая продолжает инвестировать, в том числе и в другие бизнесы. А уже с апреля 2025-го возглавил направление продаж во франчайзинговом канале", - уточняет Виталий.

Новый вызов – руководитель отдела продаж

Сейчас он занимает должность руководителя отдела продаж в Управлении по работе с франчайзи МХП. В его сфере ответственности - продажи в сетях, которые компания развивает вместе с партнерами: "Мясомаркет", "Наша Ряба", "Їжа Свіжа" по всей Украине. Это масштабное направление со значительной ответственностью: большая команда в регионах, формирование и реализация бизнес-планов вместе с партнерами, а также запуск новых ритейл-проектов.

Имея более десяти лет опыта в продажах, Виталий работал практически со всеми ключевыми каналами сбыта. Каждая новая позиция давала ему дополнительные компетенции и открывала путь к дальнейшему развитию. За время работы в МХП он сформировал собственные профессиональные принципы - ответственность, честность, открытость и постоянное стремление к обучению и совершенствованию.

"Продажи — это очень динамичная среда, особенно в отрасли продуктов питания, где продукт имеет короткий срок годности. Нужно принимать решения быстро, но при этом мыслить стратегически и уметь выстраивать открытую и доверительную коммуникацию — как внутри команды, так и с партнерами. И еще один важный фактор в моем росте сыграло постоянное обучение. Я учился как дополнительно, так и во время каждой новой роли, а менял их довольно регулярно - каждые 2–3 года. Это позволило мне развить гибкость, увидеть процессы с разных сторон, поработать с разными руководителями, взять от них лучшее. Это и есть преимущество работы в МХП: здесь есть возможность расти в разных ролях, сценариях и направлениях.

За более чем 10 лет я убедился: возможности роста здесь есть для каждого, кто готов прилагать усилия, ответственно относиться к своей работе и достигать результатов. Компания поддерживает стремление к развитию и открывает возможности для тех, кто не боится брать на себя ответственность и учиться. Сейчас я сосредоточен на текущей роли и стремлюсь реализовать себя в ней, но уверен, что впереди еще много новых вызовов и возможностей", - резюмирует Виталий.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий.

Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы.

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 38 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Рядом".

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости Бизнеса
Бренд
Лондонская фондовая биржа
Юрий Косюк
Одесская область
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Испания
Украина
Киев