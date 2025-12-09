Карьерный взлет в МХП: история человека, который рос вместе с компанией

Виталий Загородний начал свой путь в МХП с должности торгового представителя в одесском филиале, работая во франчайзинговом канале сбыта. За десять лет он прошел полный карьерный цикл — от стартовой позиции до руководителя отдела продаж в этом же направлении, сумев реализовать собственные амбиции и профессиональный потенциал.

Среди ключевых достижений Виталия — запуск проекта "Мясомаркетов" в Одесской области и воплощение совместных бизнес-планов с торговыми сетями в рамках проекта Food Art Summit, направленного на стратегическое партнерство и совместный рост бизнесов МХП и ритейла.

Каким был его путь? Что мотивирует продолжать развиваться в сфере продаж? И какие ценности философии CBD (Customer Business Development) стали определяющими для профессионального становления — читайте в материале УНН.

Первые шаги в компании

До прихода в МХП Виталий работал в крупной международной компании, однако чувствовал, что не может реализовать свой потенциал и карьерные амбиции. Он стремился к стабильности, прозрачной системе работы, "белой" заработной плате и четким возможностям для профессионального роста. Именно тогда знакомый, который уже несколько лет работал в МХП, посоветовал ему обратить внимание на компанию.

Ожидания оправдались: демонстрируя высокие результаты, Виталий уже через полгода после старта в роли торгового представителя получил повышение до должности специалиста по сбыту.

Потом была позиция специалиста по работе с сетями, а после этого — менеджера по работе с розничной торговлей. То есть я работал в разных каналах сбыта компании, что значительно расширило мой опыт и управленческую перспективу. Этот опыт дал мне глубокое понимание процессов и клиентских потребностей - рассказывает он.

Новое направление, новая роль, новый опыт

После этого Виталия перевели на позицию менеджера по франчайзингу — горизонтальное перемещение, которое фактически стало для него новым этапом развития. В МХП франчайзинг является одним из ключевых каналов сбыта, где особенно важно не просто продавать продукцию, а строить долгосрочные, партнерские взаимоотношения и помогать партнерам расти финансово. Именно в этой роли он присоединился к открытию первых "Мясомаркетов" в Одесской области.

Этот опыт оказался настолько ценным, что уже через восемь месяцев работы на должности регионального менеджера по франчайзингу Виталию предложили перейти в Киев и возглавить развитие сети "Мясомаркетов". В новой роли он работал фактически по всей Украине: вместе с партнерами формировал планы открытия новых торговых точек и стратегии развития сети.

"Это проект, которым я горжусь, ведь развитие сети "Мясомаркет" с 2021 года стало важным шагом в создании нового формата розничной торговли и показало высокие темпы роста.

Помню этот бешеный темп, когда всего за месяц мы открыли 30 торговых точек. Я очень рад, что был вовлечен в этот интересный и динамичный процесс. Этот опыт научил меня быстро принимать решения, эффективно работать с командами и планировать масштабные проекты", - вспоминает Виталий.

Опыт стратегического партнерства с сетями

В МХП отсутствует традиционная модель отдела продаж. Вместо этого с партнерами работает дирекция CBD (Customer Business Development) - команда, которая фокусируется не на простой продаже продукции, а на развитии бизнеса партнеров и совместном росте. Такой подход заменяет стандартные транзакционные отношения формата "купить-продать" на модель долгосрочного сотрудничества.

Одним из практических воплощений этой философии является проект Food Art Summit, ориентированный на стратегическое партнерство с торговыми сетями. В рамках этого проекта компания работает с ритейлерами над развитием их бизнеса: от планирования и оптимизации процессов - до совместного формирования стратегий, позволяющих партнерам расти вместе с МХП.

"Я был непосредственно вовлечен в этот проект и проводил стратегические сессии с партнерами. В рамках Food Art Summit мы разрабатываем индивидуальные решения для каждого партнера: синхронизируем стратегии, выявляем потребности, делимся трендами, оптимизируем внутренние процессы, планируем активности и размещение продукции в сети, чтобы помочь партнерам повышать прибыль. Это совместное развитие и рост для обеих сторон.

Перед своей текущей должностью я еще работал на позиции менеджера по интеграции новых бизнесов. Это уникальная роль, особенно в текущих условиях, потому что МХП является одной из немногих компаний в стране, которая продолжает инвестировать, в том числе и в другие бизнесы. А уже с апреля 2025-го возглавил направление продаж во франчайзинговом канале", - уточняет Виталий.

Новый вызов – руководитель отдела продаж

Сейчас он занимает должность руководителя отдела продаж в Управлении по работе с франчайзи МХП. В его сфере ответственности - продажи в сетях, которые компания развивает вместе с партнерами: "Мясомаркет", "Наша Ряба", "Їжа Свіжа" по всей Украине. Это масштабное направление со значительной ответственностью: большая команда в регионах, формирование и реализация бизнес-планов вместе с партнерами, а также запуск новых ритейл-проектов.

Имея более десяти лет опыта в продажах, Виталий работал практически со всеми ключевыми каналами сбыта. Каждая новая позиция давала ему дополнительные компетенции и открывала путь к дальнейшему развитию. За время работы в МХП он сформировал собственные профессиональные принципы - ответственность, честность, открытость и постоянное стремление к обучению и совершенствованию.

"Продажи — это очень динамичная среда, особенно в отрасли продуктов питания, где продукт имеет короткий срок годности. Нужно принимать решения быстро, но при этом мыслить стратегически и уметь выстраивать открытую и доверительную коммуникацию — как внутри команды, так и с партнерами. И еще один важный фактор в моем росте сыграло постоянное обучение. Я учился как дополнительно, так и во время каждой новой роли, а менял их довольно регулярно - каждые 2–3 года. Это позволило мне развить гибкость, увидеть процессы с разных сторон, поработать с разными руководителями, взять от них лучшее. Это и есть преимущество работы в МХП: здесь есть возможность расти в разных ролях, сценариях и направлениях.

За более чем 10 лет я убедился: возможности роста здесь есть для каждого, кто готов прилагать усилия, ответственно относиться к своей работе и достигать результатов. Компания поддерживает стремление к развитию и открывает возможности для тех, кто не боится брать на себя ответственность и учиться. Сейчас я сосредоточен на текущей роли и стремлюсь реализовать себя в ней, но уверен, что впереди еще много новых вызовов и возможностей", - резюмирует Виталий.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий.

Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы.

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 38 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Рядом".

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.