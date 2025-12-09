$42.070.01
Кар’єрний зліт у МХП: історія людини, яка росла разом із компанією

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Віталій Загородній пройшов шлях від торгового представника до керівника відділу продажів у МХП за десять років, запустивши "М’ясомаркети" на Одещині та реалізувавши проєкт Food Art Summit. Його кар'єра демонструє успішне зростання в компанії, що фокусується на розвитку бізнесу партнерів.

Кар’єрний зліт у МХП: історія людини, яка росла разом із компанією

Віталій Загородній розпочав свій шлях у МХП з посади торгового представника в одеській філії, працюючи у франчайзинговому каналі збуту. За десять років він пройшов повний кар’єрний цикл - від стартової позиції до керівника відділу продажів у цьому ж напрямі, зумівши реалізувати власні амбіції та професійний потенціал.

Серед ключових досягнень Віталія - запуск проєкту "М’ясомаркетів" в Одеській області та втілення спільних бізнес-планів з торговими мережами в межах проєкту Food Art Summit, спрямованої на стратегічне партнерство й спільне зростання бізнесів МХП та ритейлу.

Яким був його шлях? Що мотивує продовжувати розвиватися у сфері продажів? І які цінності філософії CBD (Customer Business Development) стали визначальними для професійного становлення - читайте у матеріалі УНН.

Перші кроки в компанії

До приходу в МХП Віталій працював у великій міжнародній компанії, однак відчував, що не може реалізувати свій потенціал і кар’єрні амбіції. Він прагнув стабільності, прозорої системи роботи, "білої" заробітної плати та чітких можливостей для професійного зростання. Саме тоді знайомий, який уже кілька років працював у МХП, порадив йому звернути увагу на компанію.

Очікування виправдалися: демонструючи високі результати, Віталій вже через пів року після старту в ролі торгового представника отримав підвищення до посади фахівця зі збуту.

Потім була позиція фахівця по роботі з мережами, а після цього — менеджера по роботі з роздрібною торгівлею. Тобто я працював у різних каналах збуту компанії, що значно розширило мій досвід і управлінську перспективу. Цей досвід дав мені глибоке розуміння процесів і клієнтських потреб

- розповідає він.

Новий напрям, нова роль, новий досвід

Після цього Віталія перевели на позицію менеджера з франчайзингу — горизонтальне переміщення, яке фактично стало для нього новим етапом розвитку. У МХП франчайзинг є одним із ключових каналів збуту, де особливо важливо не просто продавати продукцію, а будувати довгострокові, партнерські взаємини та допомагати партнерам зростати фінансово. Саме в цій ролі він долучився до відкриття перших "М’ясомаркетів" в Одеській області.

Цей досвід виявився настільки цінним, що вже через вісім місяців роботи на посаді регіонального менеджера з франчайзингу Віталію запропонували перейти до Києва і очолити розвиток мережі "М’ясомаркетів". У новій ролі він працював фактично по всій Україні: разом із партнерами формував плани відкриття нових торгових точок і стратегії розвитку мережі.

"Це проєкт, яким я пишаюся, адже розвиток мережі "М’ясомаркет" із 2021 року став важливим кроком у створенні нового формату роздрібної торгівлі та показав високі темпи зростання.

Пам’ятаю цей шалений темп, коли лише за місяць ми відкрили 30 торгових точок. Я дуже радий, що був залучений до цього цікавого та динамічного процесу. Цей досвід навчив мене швидко ухвалювати рішення, ефективно працювати з командами та планувати масштабні проєкти", - згадує Віталій.

Досвід стратегічного партнерства з мережами

У МХП відсутня традиційна модель відділу продажів. Замість цього з партнерами працює дирекція CBD (Customer Business Development) - команда, яка фокусується не на простому продажі продукції, а на розвитку бізнесу партнерів та спільному зростанні. Такий підхід замінює стандартні транзакційні відносини формату "купити-продати" на модель довгострокової співпраці.

Одним із практичних втілень цієї філософії є проєкт Food Art Summit, орієнтований на стратегічне партнерство з торговими мережами. У межах цього проєкту компанія працює з ритейлерами над розвитком їхнього бізнесу: від планування та оптимізації процесів - до спільного формування стратегій, що дозволяють партнерам зростати разом із МХП.

"Я був безпосередньо залучений до цього проєкту та проводив стратегічні сесії з партнерами. В межах Food Art Summit ми розробляємо індивідуальні рішення для кожного партнера: синхронізуємо стратегії, виявляємо потреби, ділемось трендами, оптимізуємо внутрішні процеси, плануємо активності та розміщення продукції в мережі, щоб допомогти партнерам підвищувати прибуток. Це спільний розвиток і зростання для обох сторін.

Перед своєю поточною посадою я ще працював на позиції менеджера з інтеграції нових бізнесів. Це унікальна роль, особливо в поточних умовах, тому що МХП є однією з небагатьох компаній в країні, яка продовжує інвестувати, зокрема й в інші бізнеси. А вже з квітня 2025-го очолив напрям продажів у франчайзинговому каналі", - уточнює Віталій.

Новий виклик – керівник відділу продажів

Нині він обіймає посаду керівника відділу продажів в Управлінні по роботі з франчайзі МХП. У його сфері відповідальності - продажі в мережах, які компанія розвиває разом із партнерами: "М’ясомаркет", "Наша Ряба", "Їжа Свіжа" по всій Україні. Це масштабний напрям зі значною відповідальністю: велика команда в регіонах, формування та реалізація бізнес-планів разом із партнерами, а також запуск нових ритейл-проєктів.

Маючи понад десять років досвіду у продажах, Віталій працював практично з усіма ключовими каналами збуту. Кожна нова позиція давала йому додаткові компетенції та відкривала шлях до подальшого розвитку. За час роботи в МХП він сформував власні професійні принципи - відповідальність, чесність, відкритість та постійне прагнення до навчання і вдосконалення.

"Продажі — це дуже динамічне середовище, особливо в галузі продуктів харчування, де продукт має короткий термін придатності. Треба приймати рішення швидко, але при цьому мислити стратегічно й уміти вибудовувати відкриту й довірливу комунікацію — як всередині команди, так і з партнерами. Та ще один важливий фактор у моєму зростанні відіграло постійне навчання. Я вчився як додатково, так і під час кожної нової ролі, а змінював їх доволі регулярно - кожні 2–3 роки. Це дозволило мені розвинути гнучкість, побачити процеси з різних боків, попрацювати з різними керівниками, взяти від них найкраще. Це і є перевага роботи в МХП: тут є можливість зростати в різних ролях, сценаріях і напрямах.

За понад 10 років я переконався: можливості росту тут є для кожного, хто готовий докладати зусиль, відповідально ставитися до своєї роботи та досягати результатів. Компанія підтримує прагнення до розвитку і відкриває можливості для тих, хто не боїться брати на себе відповідальність і вчитися. Зараз я зосереджений на поточній ролі і прагну реалізувати себе в ній, але впевнений, що попереду ще багато нових викликів і можливостей", - резюмує Віталій.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи.

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

