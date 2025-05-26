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Канцлер Австрии заявил, что правила ЕС по убежищу устарели и нуждаются в пересмотре

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Кристиан Штокер считает, что действующие правила ЕС устарели и способствуют радикализации. Австрия принимает меры для ограничения права беженцев на воссоединение семей.

Канцлер Австрии заявил, что правила ЕС по убежищу устарели и нуждаются в пересмотре

Новый канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал к пересмотру действующих правил Европейского Союза по предоставлению убежища, заявив, что они больше не соответствуют реалиям и способствуют усилению радикально правых настроений среди избирателей. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Кристиан Штокер, лидер правоцентристской Народной партии (ÖVP), заявил, что его трехсторонняя коалиция нацелена на восстановление "стабильности" и "удовлетворенности" в стране, которая все еще не оправилась от исторической победы крайне правой Партии свободы (FPÖ) на парламентских выборах в прошлом году.

По его словам, Австрия входит в "растущую группу стран, которые на самом деле занимаются этим вопросом (реформой предоставления убежища в ЕС,-ред.) очень глубоко, и мы все согласны с тем, что законы, которые у нас есть сейчас, больше не соответствуют их первоначальному замыслу".

Нам нужно вернуться к истокам того, что означает этот закон, чтобы его можно было применять к тем, кто в нем нуждается

- добавил Штокер.

По информации, правительство Стокера приняло оперативные меры для решения общественной обеспокоенности по поводу иммиграции, ограничив право беженцев привозить своих детей и близких членов семьи.

Австрия утверждает, что правила ЕС о воссоединении семей спровоцировали волну преступности среди молодежи и привели к тому, что школы не справились с наплывом детей, которые не говорят по-немецки.

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Однако правозащитники утверждают, что правительство преувеличивает масштабы проблемы и что у него нет оснований объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного порядка, которая позволила бы ему отступить от закона ЕС о предоставлении убежища.

Стокер отрицал, что он просто принимает политику антииммигрантской FPÖ, заявив, что ограничения несут на себе "подпись" его партии и пользуются поддержкой других членов коалиции.

65-летний Стокер подвергся резкой критике за попытку сформировать правительство с крайне правыми после того, как сначала не смог заключить соглашение с другими центристскими партиями. Во время предвыборной кампании он осудил жесткого лидера FPÖ Герберта Кикля как угрозу демократии и национальной безопасности.

Штоккер, неяркий консерватор, который 35 лет был местным политиком в северо-восточном городе Винер-Нойштадт, сказал, что он "понимает" критику.

Он надеялся, что Кикль сможет "переосмыслить себя" в коалиционных переговорах. Однако "горизонт сужался с каждой нашей беседой", и стало очевидно, что он "больше заинтересован в разрушении, чем в реальном улучшении чего-то из того, что могло быть неправильным".

Кикль, сторонник теории заговора и участник антипрививочной кампании, направил свою партию в более экстремальном направлении. Она все равно оказалась первой на выборах в сентябре прошлого года, набрав 29 процентов голосов, тогда как избиратели отвернулись от основных партий.

Несмотря на сложные коалиционные переговоры с Киклем, Штокер не согласен с идеей, которая все еще распространена в Германии и других европейских странах, о том, что основные партии должны возвести "стену" вокруг крайне правых или националистических консервативных партий и отказаться от сотрудничества с ними.

По словам Штокера, каждая страна должна решать эту проблему по-своему, отметив, что FPÖ входит в коалиционные правительства пяти из девяти земель Австрии.

Напомним

Ранее сообщалось, что новое австрийское правительство пытается решить широкое беспокойство по поводу иммиграции, которое вызвало поддержку ультраправых в стране.

Алина Волянская

Алина Волянская

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