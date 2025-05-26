Канцлер Австрії заявив, що правила ЄС щодо притулку застаріли і потребують перегляду

Новий канцлер Австрії Крістіан Штокер закликав до перегляду чинних правил Європейського Союзу щодо надання притулку, заявивши, що вони більше не відповідають реаліям і сприяють посиленню радикально правих настроїв серед виборців. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Як повідомляється, Крістіан Штокер, лідер правоцентристської Народної партії (ÖVP), заявив, що його тристороння коаліція націлена на відновлення "стабільності" та "задоволеності" в країні, яка все ще не оговталася від історичної перемоги вкрай правої Партії свободи (FPÖ) на парламентських виборах минулого року.

За його словами, Австрія входить у "зростаючу групу країн, які насправді займаються цим питанням (реформою надання притулку в ЄС,-ред.) дуже глибоко, і ми всі згодні з тим, що закони, які ми маємо зараз, більше не відповідають їхньому первісному задуму".

Нам потрібно повернутися до витоків того, що означає цей закон, щоб його можна було застосовувати до тих, хто його потребує - додав Штокер.

За інформацією, уряд Стокера вжив оперативних заходів для вирішення суспільної стурбованості з приводу імміграції, обмеживши право біженців привозити своїх дітей і близьких членів сім'ї.

Австрія стверджує, що правила ЄС про возз'єднання сімей спровокували хвилю злочинності серед молоді та призвели до того, що школи не впоралися з напливом дітей, які не розмовляють німецькою.

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Однак правозахисники стверджують, що уряд перебільшує масштаби проблеми і що в нього немає підстав оголошувати надзвичайну ситуацію в галузі громадського порядку, яка дозволила б йому відступити від закону ЄС про надання притулку.

Стокер заперечував, що він просто приймає політику антиіммігрантської FPÖ, заявивши, що обмеження несуть на собі "підпис" його партії і користуються підтримкою інших членів коаліції.

65-річний Стокер зазнав різкої критики за спробу сформувати уряд із вкрай правими після того, як спочатку не зміг укласти угоду з іншими центристськими партіями. Під час передвиборчої кампанії він засудив жорсткого лідера FPÖ Герберта Кікля як загрозу демократії та національній безпеці.

Штоккер, неяскравий консерватор, який 35 років був місцевим політиком у північно-східному місті Вінер-Нойштадт, сказав, що він "розуміє" критику.

Він сподівався, що Кікль зможе "переосмислити себе" в коаліційних переговорах. Однак "горизонт звужувався з кожною нашою розмовою", і стало очевидно, що він "більше зацікавлений у руйнуванні, ніж у реальному поліпшенні чогось із того, що могло бути неправильним".

Кікль, прихильник теорії змови й учасник антищеплювальної кампанії, спрямував свою партію в екстремальнішому напрямку. Вона все одно виявилася першою на виборах у вересні минулого року, набравши 29 відсотків голосів, тоді як виборці відвернулися від основних партій.

Попри складні коаліційні переговори з Кіклем, Штокер не згоден з ідеєю, яка все ще поширена в Німеччині та інших європейських країнах, про те, що основні партії повинні звести "стіну" навколо вкрай правих або націоналістичних консервативних партій і відмовитися від співпраці з ними.

За словами Штокера, кожна країна має розв'язувати цю проблему по-своєму зазначивши, що FPÖ входить до коаліційних урядів п'яти з дев'яти земель Австрії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що новий австрійський уряд намагається вирішити широке занепокоєння з приводу імміграції, яке викликало підтримку ультраправих країні.