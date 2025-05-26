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Канцлер Австрії заявив, що правила ЄС щодо притулку застаріли і потребують перегляду

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Крістіан Штокер вважає, що чинні правила ЄС застаріли та сприяють радикалізації. Австрія вживає заходів для обмеження права біженців на возз'єднання сімей.

Канцлер Австрії заявив, що правила ЄС щодо притулку застаріли і потребують перегляду

Новий канцлер Австрії Крістіан Штокер закликав до перегляду чинних правил Європейського Союзу щодо надання притулку, заявивши, що вони більше не відповідають реаліям і сприяють посиленню радикально правих настроїв серед виборців. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Крістіан Штокер, лідер правоцентристської Народної партії (ÖVP), заявив, що його тристороння коаліція націлена на відновлення "стабільності" та "задоволеності" в країні, яка все ще не оговталася від історичної перемоги вкрай правої Партії свободи (FPÖ) на парламентських виборах минулого року.

За його словами, Австрія входить у "зростаючу групу країн, які насправді займаються цим питанням (реформою надання притулку в ЄС,-ред.) дуже глибоко, і ми всі згодні з тим, що закони, які ми маємо зараз, більше не відповідають їхньому первісному задуму".

Нам потрібно повернутися до витоків того, що означає цей закон, щоб його можна було застосовувати до тих, хто його потребує

- додав Штокер.

За інформацією, уряд Стокера вжив оперативних заходів для вирішення суспільної стурбованості з приводу імміграції, обмеживши право біженців привозити своїх дітей і близьких членів сім'ї.

Австрія стверджує, що правила ЄС про возз'єднання сімей спровокували хвилю злочинності серед молоді та призвели до того, що школи не впоралися з напливом дітей, які не розмовляють німецькою.

Австрія може взяти участь у миротворчій місії в Україні - міністерка оборони19.05.25, 05:09 • 22027 переглядiв

Однак правозахисники стверджують, що уряд перебільшує масштаби проблеми і що в нього немає підстав оголошувати надзвичайну ситуацію в галузі громадського порядку, яка дозволила б йому відступити від закону ЄС про надання притулку.

Стокер заперечував, що він просто приймає політику антиіммігрантської FPÖ, заявивши, що обмеження несуть на собі "підпис" його партії і користуються підтримкою інших членів коаліції.

65-річний Стокер зазнав різкої критики за спробу сформувати уряд із вкрай правими після того, як спочатку не зміг укласти угоду з іншими центристськими партіями. Під час передвиборчої кампанії він засудив жорсткого лідера FPÖ Герберта Кікля як загрозу демократії та національній безпеці.

Штоккер, неяскравий консерватор, який 35 років був місцевим політиком у північно-східному місті Вінер-Нойштадт, сказав, що він "розуміє" критику.

Він сподівався, що Кікль зможе "переосмислити себе" в коаліційних переговорах. Однак "горизонт звужувався з кожною нашою розмовою", і стало очевидно, що він "більше зацікавлений у руйнуванні, ніж у реальному поліпшенні чогось із того, що могло бути неправильним".

Кікль, прихильник теорії змови й учасник антищеплювальної кампанії, спрямував свою партію в екстремальнішому напрямку. Вона все одно виявилася першою на виборах у вересні минулого року, набравши 29 відсотків голосів, тоді як виборці відвернулися від основних партій.

Попри складні коаліційні переговори з Кіклем, Штокер не згоден з ідеєю, яка все ще поширена в Німеччині та інших європейських країнах, про те, що основні партії повинні звести "стіну" навколо вкрай правих або націоналістичних консервативних партій і відмовитися від співпраці з ними.

За словами Штокера, кожна країна має розв'язувати цю проблему по-своєму зазначивши, що FPÖ входить до коаліційних урядів п'яти з дев'яти земель Австрії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що новий австрійський уряд намагається вирішити широке занепокоєння з приводу імміграції, яке викликало підтримку ультраправих країні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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