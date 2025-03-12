Австрія призупиняє програму возз'єднання сімей біженців через міграційну кризу
Київ • УНН
Уряд Австрії офіційно призупинив програму возз'єднання сімей біженців через великий наплив мігрантів та занепокоєння суспільства. Таке рішення прийнято для вирішення міграційної кризи в країні.
Новий австрійський уряд намагається вирішити широке занепокоєння з приводу імміграції, яке викликало підтримку ультраправих країні.
Передає УНН із посиланням на NÖN та Reuters.
У середу уряд Австрії офіційно погодився на паузу у возз'єднанні сімей біженців.
Політична воля досягнута
Здатність Австрії та її систем приймати (людей) має межі. Через величезний наплив людей ці системи вже працюють на повну потужність або вже перевищили свої ліміти
Новий австрійський уряд намагається вирішити проблему імміграції, що викликає широке занепокоєння і сприяє зростанню підтримки ультраправих.
Занепокоєння з приводу імміграції в Австрії посилили наслідки нещодавніх інцидентів з безпекою, пов’язаних з ісламістським екстремізмом, включаючи напад із ножем минулого місяця, який, як підозрюють, здійснив сирійський шукач притулку, який убив 14-річного хлопчика.
Посилаючись на надзвичайні положення Європейського Союзу, що стосуються національної безпеки, трипартійна коаліція заявила, що тимчасово заморожує всі подальші права членів сімей осіб, які отримали притулок в Австрії.
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Довідково
Крістіан Штокер вступив на посаду на початку цього місяця після найдовших за всю післявоєнну історію Австрії переговорів щодо формування уряду. Це сталося після перемоги на парламентських виборах у вересні ультраправої Партії свободи (FPO).
FPO отримала близько 29% голосів, але не змогла домовитися про створення правлячої коаліції, що відкрило двері для OVP до правління з лівоцентристськими соціал-демократами (SPO) та ліберальною партією Neos.
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