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Австрия приостанавливает программу воссоединения семей беженцев из-за миграционного кризиса

Киев • УНН

 • 45251 просмотра

Правительство Австрии официально приостановило программу воссоединения семей беженцев из-за большого наплыва мигрантов и обеспокоенности общества. Такое решение принято для решения миграционного кризиса в стране.

Австрия приостанавливает программу воссоединения семей беженцев из-за миграционного кризиса

Новое австрийское правительство пытается решить широкое беспокойство по поводу иммиграции, которое вызвало поддержку ультраправых в стране.

Передает УНН со ссылкой на NÖN и Reuters.

В среду правительство Австрии официально согласилось на паузу в воссоединении семей беженцев.

Политическая воля достигнута

Способность Австрии и ее систем принимать (людей) имеет границы. Из-за огромного наплыва людей эти системы уже работают на полную мощность или уже превысили свои лимиты

- заявило правительство во главе с канцлером Кристианом Штоккером из правоцентристской Народной партии (OVP).

Новое австрийское правительство пытается решить проблему иммиграции, что вызывает широкое беспокойство и способствует росту поддержки ультраправых.

Беспокойство по поводу иммиграции в Австрии усилили последствия недавних инцидентов с безопасностью, связанных с исламистским экстремизмом, включая нападение с ножом в прошлом месяце, которое, как подозревают, совершил сирийский проситель убежища, убивший 14-летнего мальчика.

- пишет reuters.

Ссылаясь на чрезвычайные положения Европейского Союза, касающиеся национальной безопасности, трехпартийная коалиция заявила, что временно замораживает все дальнейшие права членов семей лиц, получивших убежище в Австрии.

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Справочно

Кристиан Штокер вступил в должность в начале этого месяца после самых долгих за всю послевоенную историю Австрии переговоров по формированию правительства. Это произошло после победы на парламентских выборах в сентябре ультраправой Партии свободы (FPO).

FPO получила около 29% голосов, но не смогла договориться о создании правящей коалиции, что открыло двери для OVP к правлению с левоцентристскими социал-демократами (SPO) и либеральной партией Neos.

Трамп заявил, что США следует меньше беспокоиться о путине, а больше о нелегальных мигрантах03.03.25, 09:19 • 36820 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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