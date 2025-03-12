Австрия приостанавливает программу воссоединения семей беженцев из-за миграционного кризиса

Правительство Австрии официально приостановило программу воссоединения семей беженцев из-за большого наплыва мигрантов и обеспокоенности общества. Такое решение принято для решения миграционного кризиса в стране.

Новое австрийское правительство пытается решить широкое беспокойство по поводу иммиграции, которое вызвало поддержку ультраправых в стране. Передает УНН со ссылкой на NÖN и Reuters. В среду правительство Австрии официально согласилось на паузу в воссоединении семей беженцев. Политическая воля достигнута - сказал министр внутренних дел Герхард Карнер (ÖVP) Способность Австрии и ее систем принимать (людей) имеет границы. Из-за огромного наплыва людей эти системы уже работают на полную мощность или уже превысили свои лимиты - заявило правительство во главе с канцлером Кристианом Штоккером из правоцентристской Народной партии (OVP). Новое австрийское правительство пытается решить проблему иммиграции, что вызывает широкое беспокойство и способствует росту поддержки ультраправых. Беспокойство по поводу иммиграции в Австрии усилили последствия недавних инцидентов с безопасностью, связанных с исламистским экстремизмом, включая нападение с ножом в прошлом месяце, которое, как подозревают, совершил сирийский проситель убежища, убивший 14-летнего мальчика. - пишет reuters. Ссылаясь на чрезвычайные положения Европейского Союза, касающиеся национальной безопасности, трехпартийная коалиция заявила, что временно замораживает все дальнейшие права членов семей лиц, получивших убежище в Австрии. Глава МИД Австрии посетит Киев: что в планах визита Справочно Кристиан Штокер вступил в должность в начале этого месяца после самых долгих за всю послевоенную историю Австрии переговоров по формированию правительства. Это произошло после победы на парламентских выборах в сентябре ультраправой Партии свободы (FPO). FPO получила около 29% голосов, но не смогла договориться о создании правящей коалиции, что открыло двери для OVP к правлению с левоцентристскими социал-демократами (SPO) и либеральной партией Neos. Трамп заявил, что США следует меньше беспокоиться о путине, а больше о нелегальных мигрантах