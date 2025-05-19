Австрія може взяти участь у миротворчій місії в Україні - міністерка оборони

В Австрії не виключають можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер, повідомляє УНН.

За її словами, за шість десятиліть австрійські збройні сили показали, що повністю готові і здатні брати участь у потужних міжнародних місіях.

У конкретному випадку миротворчої місії в Україні це залежатиме від точного характеру мандату, які можливості можуть виникнути для нашого розгортання та чи взагалі потрібна наша участь. Але я не виключаю, що ми будемо брати участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо до цього дійде