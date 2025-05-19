Австрія може взяти участь у миротворчій місії в Україні - міністерка оборони
Київ • УНН
Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що країна може взяти участь у миротворчій місії в Україні. Остаточне рішення залежатиме від мандату місії та потреб Києва.
В Австрії не виключають можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер, повідомляє УНН.
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За її словами, за шість десятиліть австрійські збройні сили показали, що повністю готові і здатні брати участь у потужних міжнародних місіях.
У конкретному випадку миротворчої місії в Україні це залежатиме від точного характеру мандату, які можливості можуть виникнути для нашого розгортання та чи взагалі потрібна наша участь. Але я не виключаю, що ми будемо брати участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо до цього дійде
Водночас вона уточнила, що наразі Австрія не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих" на чолі з Великою Британією та Францією.
"Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад", - пояснила міністерка оборони Австрії.
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