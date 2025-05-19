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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
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Австрія може взяти участь у миротворчій місії в Україні - міністерка оборони

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що країна може взяти участь у миротворчій місії в Україні. Остаточне рішення залежатиме від мандату місії та потреб Києва.

Австрія може взяти участь у миротворчій місії в Україні - міністерка оборони

В Австрії не виключають можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це  в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, за шість десятиліть австрійські збройні сили показали, що повністю готові і здатні брати участь у потужних міжнародних місіях.

У конкретному випадку миротворчої місії в Україні це залежатиме від точного характеру мандату, які можливості можуть виникнути для нашого розгортання та чи взагалі потрібна наша участь. Але я не виключаю, що ми будемо брати участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо до цього дійде

- сказала Таннер.

Водночас вона уточнила, що наразі Австрія не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих" на чолі з Великою Британією та Францією.

"Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад", - пояснила міністерка оборони Австрії.

Нагадаємо

Нещодавно канцлер Австрії Крістіан Штокер виступив з пропозицією перенести мирні переговори щодо війни в Україні до Відня. У Києві поки що сумніваються через нейтралітет Австрії.

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Вадим Хлюдзинський

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