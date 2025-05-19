Австрия может принять участие в миротворческой миссии в Украине - министерша обороны

В Австрии не исключают возможного участия своих военных в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявила федеральный министр обороны страны Австрии Клаудиа Таннер, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, за шесть десятилетий австрийские вооруженные силы показали, что полностью готовы и способны участвовать в мощных международных миссиях.

В конкретном случае миротворческой миссии в Украине это будет зависеть от точного характера мандата, какие возможности могут возникнуть для нашего развертывания и вообще нужна ли наше участие. Но я не исключаю, что мы будем участвовать в миротворческой деятельности в Украине, если до этого дойдет - сказала Таннер.

В то же время она уточнила, что в настоящее время Австрия не участвует в текущих переговорах "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией.

"Мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно. И, конечно, мы были бы готовы помочь оказать поддержку в соответствии со статьей 42.7 партнеру по ЕС, на которого совершено нападение", - пояснила министр обороны Австрии.

Напомним

Недавно канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил с предложением перенести мирные переговоры по войне в Украине в Вену. В Киеве пока сомневаются из-за нейтралитета Австрии.

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