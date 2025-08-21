$41.380.02
Как Европа научилась говорить на языке Трампа: уроки для поддержки альянса и Украины

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Европейские лидеры адаптировались к стилю Дональда Трампа, что привело к похвале с его стороны и взаимопониманию. Это стало возможным благодаря увеличению расходов на оборону и заключению торгового соглашения с США.

Как Европа научилась говорить на языке Трампа: уроки для поддержки альянса и Украины

Европейские лидеры изучили стиль Дональда Трампа и научились договариваться на его условиях, чтобы сохранить трансатлантический альянс и обеспечить поддержку США в войне в Украине. Стремление понять президента США принесло неожиданные результаты – даже бывшие споры в переговорах превратились во взаимное понимание. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Полгода назад Дональд Трамп заявлял, что Европейский Союз создан, чтобы "обмануть Америку". Но в начале этой недели, во время встречи европейских лидеров в Белом доме, президент США выражал похвалу своим европейским коллегам. Он отметил загорелый вид немецкого канцлера Фридриха Мерца, назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, возможно, самым влиятельным человеком за столом, а президента Финляндии Александера Стубба - молодым и мощным.

Изменение тона стало результатом больших уступок Европы: страны НАТО более чем удвоили свои расходы на оборону, а ЕС согласился на одностороннее торговое соглашение с США, включая 15% тарифы на импорт. Но, по словам европейских чиновников, настоящим секретом стало умение "говорить на языке Трампа": проявлять инициативу, предлагать собственные решения и демонстрировать активную позицию вместо жалоб и ожидания.

Типичное европейское поведение - ждать, волноваться и роптать. Для работы с Трампом это худший инстинкт. Нужно быть позитивным, делать домашнюю работу и предлагать собственные инициативы

- пояснил Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины.

На встрече в Белом доме споры между лидерами Франции и Германии и Трампом относительно прекращения огня длились недолго и оставались вежливыми. НАТО признало, что президент США выглядел заинтересованным и внимательным во время саммита, который стал результатом обязательств европейских членов альянса тратить 5% на оборону.

Благодаря этому опыту Европа смогла не только удержать внимание Трампа, но и обеспечить его поддержку для Украины. Однако лидеры континента осознают, что такая поддержка может быть временной, и поэтому стремятся максимально использовать полученные уроки и наладить долгосрочные отношения.

Напомним

Европейские лидеры скептически относятся к мирным инициативам Дональда Трампа, но не отбрасывают их, рассматривая как инструмент для демонстрации истинных намерений кремля. Они планируют поддерживать американские мирные усилия, чтобы Трамп сам убедился в нежелании москвы идти на уступки.

Степан Гафтко

