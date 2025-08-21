$41.380.02
07:38 • 8870 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 19597 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 26843 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 54700 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 143748 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 66855 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 117837 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 304507 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 93392 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 86789 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Як Європа навчилася говорити мовою Трампа: уроки для підтримки альянсу та України

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Європейські лідери адаптувалися до стилю Дональда Трампа, що призвело до похвали з його боку та взаєморозуміння. Це стало можливим завдяки збільшенню витрат на оборону та укладенню торговельної угоди зі США.

Як Європа навчилася говорити мовою Трампа: уроки для підтримки альянсу та України

Європейські лідери вивчили стиль Дональда Трампа та навчилися домовлятися на його умовах, щоб зберегти трансатлантичний альянс і забезпечити підтримку США у війні в Україні. Прагнення зрозуміти президента США принесло несподівані результати – навіть колишні суперечки в переговорах перетворилися на взаємне порозуміння. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Півроку тому Дональд Трамп заявляв, що Європейський Союз створений, щоб "обдурити Америку". Але на початку цього тижня, під час зустрічі європейських лідерів у Білому домі, президент США висловлював похвалу своїм європейським колегам. Він відзначив засмаглий вигляд німецького канцлера Фрідріха Мерца, назвав главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, можливо, найвпливовішою особою за столом, а президента Фінляндії Александера Стубба - молодим і потужним.

Зміна тону стала результатом великих поступок Європи: країни НАТО більш ніж подвоїли свої витрати на оборону, а ЄС погодився на односторонню торговельну угоду зі США, включно з 15% тарифами на імпорт. Але, за словами європейських чиновників, справжнім секретом стало вміння "говорити мовою Трампа": проявляти ініціативу, пропонувати власні рішення і демонструвати активну позицію замість скарг і очікування.

Типова європейська поведінка - чекати, хвилюватися та нарікати. Для роботи з Трампом це найгірший інстинкт. Потрібно бути позитивним, робити домашню роботу і пропонувати власні ініціативи

- пояснив Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України.

На зустрічі у Білому домі суперечки між лідерами Франції та Німеччини та Трампом щодо припинення вогню тривали недовго і залишалися ввічливими. НАТО визнало, що президент США виглядав зацікавленим і уважним під час саміту, який став результатом зобов’язань європейських членів альянсу витрачати 5% на оборону.

Завдяки цьому досвіду Європа змогла не лише утримати увагу Трампа, але й забезпечити його підтримку для України. Проте лідери континенту усвідомлюють, що така підтримка може бути тимчасовою, і тому прагнуть максимально використати здобуті уроки та налагодити довгострокові відносини.

Нагадаємо

Європейські лідери скептично ставляться до мирних ініціатив Дональда Трампа, але не відкидають їх, розглядаючи як інструмент для демонстрації справжніх намірів кремля. Вони планують підтримувати американські мирні зусилля, щоб Трамп сам переконався у небажанні москви йти на поступки.

Степан Гафтко

