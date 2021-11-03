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Кадровые перестановки: Зеленский завтра придет в Раду

Киев • УНН

 • 17365 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует завтра присутствовать на заседании Верховной Рады. Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Кадровые перестановки: Зеленский завтра придет в Раду

Цитата

“Завтра ждем Президента в 10:00 в Верховной Раде. Будем, как всегда, рады видеть Верховного главнокомандующего!"- написал Гетманцев.

Добавим

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что завтра парламент рассмотрит назначение четырех министров.

В частности, парламент завтра рассмотрит:

Назначение Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины;

Назначение Верещук Ирины Андреевны Вице-премьер-министром Украины - Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Назначение Рябикина Павла Борисовича Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Назначение Свириденко Юлии Анатольевны Первым вице-премьер-министром Украины - Министром экономики Украины.

Также, в повестке дня ВР Украины запланировано рассмотрение 16 правительственных законопроектов.

Контекст

19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.

1 ноября вицепремьер-министр Украины-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.

В тот же день вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Всех вышеупомянутых должностных лиц Верховная Рада сегодня отправила в отставку.

Среди уволенных также Андрей Таран с должности министра обороны Украины.

Сегодня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять проект постановления о назначении Алексея Резникова Министром обороны Украины.

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