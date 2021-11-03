Кадровые перестановки: Зеленский завтра придет в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует завтра присутствовать на заседании Верховной Рады. Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.
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“Завтра ждем Президента в 10:00 в Верховной Раде. Будем, как всегда, рады видеть Верховного главнокомандующего!"- написал Гетманцев.
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Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что завтра парламент рассмотрит назначение четырех министров.
В частности, парламент завтра рассмотрит:
Назначение Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины;
Назначение Верещук Ирины Андреевны Вице-премьер-министром Украины - Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Назначение Рябикина Павла Борисовича Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Назначение Свириденко Юлии Анатольевны Первым вице-премьер-министром Украины - Министром экономики Украины.
Также, в повестке дня ВР Украины запланировано рассмотрение 16 правительственных законопроектов.
Контекст
19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.
1 ноября вицепремьер-министр Украины-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.
В тот же день вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Всех вышеупомянутых должностных лиц Верховная Рада сегодня отправила в отставку.
Среди уволенных также Андрей Таран с должности министра обороны Украины.
Сегодня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять проект постановления о назначении Алексея Резникова Министром обороны Украины.