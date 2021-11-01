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Віцепрем'єр Уруський подав у відставку

Київ • УНН

 • 20520 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням. Про це у своєму Telegram інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Віцепрем'єр Уруський подав у відставку

Цитата

“Віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільненн за власним бажанням”, — написав Мельничук.

Доповнення

Як повідомляли в ЗМІ нардепи “Слуги народу” на засіданні фракції у понеділок планують обговорити звільнення віцепрем’єра Олега Уруського, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, екології Романа Абрамовського та оборони Андрія Тарана.

Очільник фракції Давид Арахамія розповів, що голова Митної служби Павло Рябікін має змінити голову Міністерства стратегічної промисловості Олега Уруського, оскільки є досвідченим менеджером в авіасфері.

Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що на цьому тижні Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п’яти.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що цього тижня Верховна Рада має розглянути низку кадрових питань.

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