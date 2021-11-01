Кадрові питання в Раді розглянуть у середу і четвер - Стефанчук

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“Я повідомляю вас, що на цьому тижні планується низка кадрових призначень, тому я попросив би апарат зробити все для того, щоб усі необхідні документи були підготовлені вчасно”, - сказав Стефанчук.

Під час брифінгу за підсумками Погоджувальної ради він зазначив, що “середа і четвер можуть пройти у питаннях, пов’язаних з кадрами”.

“Це – кадрові звільнення, кадрові призначення”, - сказав він.

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Також голова ВР повідомив також, що була внесена пропозиція додати ще один додатковий пленарний тиждень.

Додамо

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук раніще повідомила УНН, що цього тижня Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти.

Офіційно відомо вже про щонайменше дві відставки в уряді - міністра екології Романа Абрамовського та віце-прем'єра Олексія Резнікова, який очолює Мінреінтеграції. Що стосується останнього, то йому пророкують місце голови Міноборони.