Голова Мінреінтеграції Резніков подав у відставку

Цитата:

“Член уряду — віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Рєзніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру”, — написав Мельничук.

Деталі

За його словами, відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ.

Доповнення

Як повідомляли ЗМІ Олексій Резніков є найбільш вірогідним претендентом на посаду очільника Міноборони.

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що цього тижня Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти.

Довідково

Олексій Резніков з вересня 2019 р. - представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

4 березня 2020 р. - призначений на посаду віце-прем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

5 травня 2020 р. - указом Президента України від 5 травня 2020 року № 167/2020 призначений першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ)