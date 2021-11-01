Глава Минреинтеграции Резников подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в своем Telegram сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Цитата:
“Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие", — написал Мельничук.
Детали
По его словам, соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ.
Дополнение
Как сообщали СМИ, Алексей Резников является наиболее вероятным претендентом на должность главы Минобороны.
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротации будут касаться не менее четырех министров, но возможно и пяти.
Справочно
Алексей Резников с сентября 2019 г. – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
4 марта 2020 г. – назначен на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
5 мая 2020 г. - указом Президента Украины от 5 мая 2020 г. № 167/2020 назначен первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).