Кадровые вопросы в Раде рассмотрят в среду и четверг - Стефанчук

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“Я сообщаю вам, что на этой неделе планируется ряд кадровых назначений, поэтому я попросил бы аппарат сделать все для того, чтобы все необходимые документы были подготовлены вовремя”, - сказал Стефанчук.

Во время брифинга по итогам Согласительного совета он отметил, что “среда и четверг могут пройти в вопросах, связанных с кадрами”.

“Это - кадровые увольнения, кадровые назначения”, - сказал он.

Детали

Также председатель ВР сообщил, что было внесено предложение добавить еще одну дополнительную пленарную неделю.

Добавим

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее сообщила УНН, что на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться по меньшей мере четырех министров, но возможно и пяти.

Официально известно уже о по меньшей мере двух отставках в правительстве - министра экологии Романа Абрамовского и вице-премьера Алексея Резникова, возглавляющего Минреинтеграции. Что касается последнего, то ему якобы прочат место главы Минобороны.