У Раду надійшла заява Абрамовського про відставку

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"Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовський Роман Романович подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади", - написав Мельничук у Telegram.

Цю інформацію також підтвердила речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

"До Апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до ст.115 Конституції та ч.1 ст.18 Закону про Кабінет Міністрів України", - написала речниця СН у Telegram.

Додамо

За словами Мельничука, розгляд заяви Абрамовського на Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування заплановано на завтра 20 жовтня.

Нагадаємо

18 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, 19 жовтня у Верховну Раду надійде заява про відставку міністра екології Романа Абрамовського.

Раніше Арахамія заявляв, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Зі слів очільника фракції, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.