Арахамія озвучив терміни для зміни кадрів у Кабміні

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На запитання, чи будуть на зборах депутатів від “Слуги народу” в Трускавці 1-3 жовтня обговорюватися кадрові питання, зокрема, щодо голів комітетів парламенту, Арахамія відповів:

“У нас не планується обговорювати жодних змін у питанні глав комітетів. Я офіційно заявляю, що якихось змін ми не чекаємо. Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо зокрема. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не буде жодного сенсу”.

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6 вересня Арахамія повідомляв, що “протягом наступних двох тижнів” стане відомо щодо яких міністрів надійдуть подання до Верховної Ради про звільнення. Вже наступного дня він заявив, що в уряді планується 3-4 кадрових заміни.

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