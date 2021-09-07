В уряді планується 3-4 кадрових заміни – Арахамія

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“Плануються три-чотири кадрові заміни, але ми не будемо їх анонсувати заздалегідь, бо це шкодить роботі того міністерства про яке згадується. Адже наступного вже дня після того, як журналісти в заголовках показують, що такий-то міністр вже йде, його після цього вже ніхто не слухає. Тримаємо інтригу”, — заявив Арахамія.

Зокрема, він додав, що співбесіди з потенційними кандидатами, які можуть очолити міністерства ведуться, однак питання скільки людей їх проходять знову залишив інтригою.

Доповнення

До слова, вчора Арахамія заявив, що протягом наступних двох тижнів стане відомо щодо яких міністрів надійдуть подання до Верховної Ради про звільнення.

На запитання, кого буде стосуватися ротація і коли побачимо подання, Арахамія відповів: "Це ми побачимо протягом наступних двох тижнів. Ми зробимо засідання фракції, поспілкуємося. Зробимо оцінку діяльності міністрів. У нас до речі було внутрішнє опитування депутатів нашої фракції по рейтингу міністрів. У нас є свій внутрішній рейтинг міністрів. Я вам скажу, що думка фракції дуже співпадає з потенційними людьми, які можуть залишити Кабмін.

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