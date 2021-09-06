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Протягом двох тижнів стане відомо хто може залишити Кабмін - Арахамія

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Протягом наступних двох тижнів стане відомо щодо яких міністрів надійдуть подання до Верховної Ради про звільнення. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія, передає УНН.

Цитата

На запитання кого буде стосуватися ротація і коли побачимо подання, Арахамія відповів: “Це ми побачимо протягом наступних двох тижнів. Ми зробимо засідання фракції, поспілкуємося. Зробимо оцінку діяльності міністрів. У нас до речі було внутрішнє опитування депутатів нашої фракції по рейтингу міністрів. У нас є свій внутрішній рейтинг міністрів. Я вам скажу, що думка фракції дуже співпадає з потенційними людьми, які можуть залишити Кабмін”.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті Міністрів України.

У Слузі народу розповіли деталі відставок у вересні. Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що Шмигалем задоволені, підуть деякі міністри, Разумков залишиться.

Що ще відомо?

Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.

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