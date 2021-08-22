Зеленський заговорив про можливі кадрові зміни в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю одному з українських каналів розповів, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті Міністрів України. Про це УНН інформують в ОП.
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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Кабінет працює більш ефективно, коли на посадах міністрів перебувають менеджери, а не політики. Глава держави не виключає можливості кадрових змін в уряді.
Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає що показати.
Відповідаючи на запитання щодо можливих кадрових змін в уряді, Володимир Зеленський зазначив, що “є деякі менеджери в нашій державі, яким треба дуже довго готуватися”.
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“Серед міністрів нарешті з’явилися менеджери, а не політики. Я вважаю, що міністр інфраструктури Кубраков звітує країні кількістю, тисячами кілометрів побудованих доріг. Я вважаю, що міністр охорони здоров’я Ляшко повинен звітувати країні кількістю мільйонів вакцин, які він завіз”, — зазначив Володимир Зеленський.
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