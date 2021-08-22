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Зеленский заговорил о возможных кадровых изменениях в правительстве

Зеленский заговорил о возможных кадровых изменениях в правительстве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских каналов рассказал, что не исключает кадровых изменений в Кабинете Министров Украины. Об этом УНН информируют в ОП.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Кабинет работает более эффективно, когда на должностях министров находятся менеджеры, а не политики. Глава государства не исключает возможности кадровых изменений в правительстве.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нечего показать.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых изменений в правительстве, Владимир Зеленский отметил, что “есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться”.

Цитата

“Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики. Я считаю, что министр инфраструктуры Кубраков отчитывается стране количеством, тысячами километров построенных дорог. Я считаю, что министр здравоохранения Ляшко должен отчитываться стране количеством миллионов вакцин, которые он завез ”, - отметил Владимир Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политическая зачистка в Украӥни: эксперты рассказали, кого могут коснуться кадровые решения в правительстве

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