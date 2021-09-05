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У Слузі народу розповіли деталі відставок у вересні: Шмигалем задоволені, підуть деякі міністри, Разумков залишиться

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У вівторок, 7 вересня, стартує VI сесія Верховної Ради шостого скликання. Депутатам належить прийняти бюджет на наступний рік, а також проголосувати в другому читанні за низку важливих законопроектів. Але головною інтригою нового політичного сезону стануть кадрові ротації.

А саме, чи відбудеться повна відставка Кабміну або кілька міністрів позбудуться своїх позицій. Також чи відбудеться остаточний розрив між президентом і спікером ВР Дмитром Разумковим, якого в ЗМІ відправляють у відставку вже кілька місяців. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів УНН, чого насправді чекати в новому політичному сезоні.

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"З приводу ідеї відставки всього уряду, можу сказати навіть немає таких розмов. Шмигаль на сьогодні знаходиться на своєму місці. Ті, хто розганяє ці чутки, робить це через незнання або цілеспрямовано. Аналогічно про Разумкова, це не відповідає дійсності - це робиться, щоб внести розбрат між членами команди. А кадрові ротації точно будуть по окремим міністрам, шорт лист вже є, але це буде некоректно озвучувати прізвища. Ті прізвища, що ви озвучували не є фінальною версією. Ротації до кінця вересня точно будуть, але це може не збігатися з тим, що зараз є в публічному просторі. Кандидатури ще обговорюються, але конкретного рішення ще немає ні по кому, ніхто не приймав", - розповів Качура.

Доповнимо

За словами нардепа, зараз фракція повинна взяти активну участь в аналізі роботи всіх міністрів, і дати оцінку їх роботі.

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"По кожному міністру повинен бути серйозний аналіз, що він за цей час зробив. Тому що є міністри, які вже по два роки знаходяться на своїй посаді і потрібно провести аудит їх роботи. Тому що я, наприклад, стежу за Мін'юстом, і до кінця не можу сказати повну картину їх роботи, як і по міністерству соцполітики", - говорить Качура.

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Раніше

Про кадрові рішення також заявляли голова Верховної Ради Дмитро Разумков і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Однак обидва відмовилися називати прізвища тих, кого це торкнеться.

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