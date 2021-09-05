В Слуге народа рассказали детали отставок в сентябре: Шмыгалем довольны, уйдут некоторые министры, Разумков останется

А именно, произойдет ли полная отставка Кабмина или несколько министров лишаться своих позиций. Также произойдет ли окончательный разрыв между президентом и спикером ВР Дмитрием Разумковым, которого в СМИ отправляют в отставку уже несколько месяцев. Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура рассказал УНН, чего на самом деле ожидать в новом политическом сезоне.

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“По поводу идеи отставки всего правительства, могу сказать даже нет таких разговоров. Шмыгаль на сегодняшний день находится на своем месте. Те, кто разгоняет эти слухи, делает это по незнанию или целенаправленно. Аналогично о Разумкове, это не соответствует действительности - это делается чтобы внести раздор между членами команды. А кадровые ротации точно будут по отдельным министрам, шорт лист уже есть, но это будет некорректно озвучивать фамилии. Те фамилии что вы озвучивали не является финальной версией. Ротации до конца сентября точно будут, но это может не совпадать с тем, что сейчас есть в публичном пространстве. Кандидатуры еще обсуждаются, но конкретного решения еще нет ни по кому, никто не принимал”, - рассказал Качура.

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По словам нардепа, сейчас фракция должна взять активное участие в анализе работы всех министров, и дать оценку их работе.

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“По каждому министру должен быть серьезный анализ, что он за это время сделал. Потому что есть министры, которые уже по два года находятся на своей должности и нужно провести аудит их работы. Потому что я, например слежу за Минюстом, и до конца не могу сказать полную картину их работы, как и по министерству соцполитики”, - говорит Качура.

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Ранее

О кадровых решениях также заявляли председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Однако оба отказались называть фамилии тех, кого это коснется.