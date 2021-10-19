В Раду поступило заявление Абрамовского об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.
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"Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Абрамовский Роман Романович подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал Мельничук в Telegram.
Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.
"В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в соответствии со ст.115 Конституции и ч.1 ст.18 Закона о Кабинете Министров Украины", - написала пресс-секретарь СН в Telegram.
Добавим
По словам Мельничука, рассмотрение заявления Абрамовского на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования запланировано на завтра, 20 октября.
Напомним
18 октября народный депутат Алексей Гончаренко заявил 19 октября в Верховную Раду поступит заявление об отставке министра экологии Романа Абрамовского.
Ранее Арахамия заявлял, что в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.
По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.