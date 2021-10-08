Ротації в Кабміні можуть торкнутися трьох-п’яти людей — Арахамія

Цитата

“Ми говорили, що це може бути три-чотири, можливо, три-п’ять осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі (парламенту — ред.)”, — сказав він.

Деталі

Зокрема, Арахамія відзначив, що питання ротацій в Кабміні вирішили відтермінувати, бо на порядку денному була відставка глави Ради.

“Наступного тижня ми плануємо це питання обговорювати. Потім, через тиждень, коли буде пленарний тиждень, — уже втілювати в життя”, — заявив він.

Доповнення

До слова, раніше Арахамія анонсував, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.